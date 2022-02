Kiev e separatistas de Donbas acusam-se mutuamente de novos ataques

© Ministério Russo da Defesa/AFP

Por Lusa 18 Fevereiro, 2022 • 09:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Exército da Ucrânia e os separatistas pró-russos acusaram-se esta sexta-feira mutuamente de novos bombardeamentos no leste do país, onde a guerra se prolonga de facto desde 2014.

As autoridades ucranianas referem 20 violações do cessar-fogo pelos separatistas pró-russos durante a noite, enquanto as milícias pró-russas acusam as Forças Armadas Kiev de terem efetuado 27 disparos nas últimas horas.

Em 2014, a Rússia invadiu o leste da Ucrânia e anexou a Península da Crimeia sendo que a guerra na região de Donbas provocou até hoje mais de 14 mil mortos, de acordo com as Nações Unidas.

Esta semana, a Câmara Baixa do Parlamento russo (Duma) aprovou um apelo dirigido ao presidente russo Vladimir Putin para reconhecer a independência dos territórios separatistas da Ucrânia, numa altura em que se verifica uma elevada concentração de tropas de Moscovo na zona de fronteira.

O reconhecimento da independência destes territórios pode significar o fim dos acordos de Minsk, firmados em 2015 sob a mediação da França e da Alemanha.

Entretanto, nos últimos meses 720 mil residentes das zonas separatistas (leste da Ucrânia) receberam passaportes russos e estatuto de cidadania por parte de Moscovo.