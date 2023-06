Kiev pede à comunidade internacional proteção para central nuclear

© Robin Van Lonkhuijsen/EPA (arquivo)

A Ucrânia pediu à comunidade internacional para levar a sério o seu aviso de que a Rússia pode estar a preparar um ataque à central nuclear de Zaporizhzhia, pedindo ações que protejam a instalação.

"O nosso princípio é simples: o mundo deve saber o que o ocupante está a preparar. E todos devem agir", disse o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na quinta-feira, alertando para os riscos de uma "catástrofe radioativa".

Nesse dia, a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) tinha dito que a situação militar em redor da central nuclear estava "cada vez mais tensa". Embora o último dos seis reatores da central tenha sido encerrado no outono passado, para reduzir o risco de um colapso, vários especialistas alertaram para o facto de isso ainda poder acontecer se o sistema de arrefecimento do núcleo do reator e do combustível nuclear irradiado perder energia.

Ao longo de vários meses de combate, a Rússia e a Ucrânia trocaram acusações sobre qual dos lados estava a contribuir para os riscos de aumentar a possibilidade dos cenários mais catastróficos.

Esta sexta-feira, o diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, reuniu-se com o chefe da agência nuclear estatal russa, Rosatom, em Kaliningrado, um enclave russo no Báltico, para discutir as condições da central.

O diretor da Rosatom, Alexey Likachev, pediu à agência da ONU medidas concretas para evitar que a central nuclear seja afetada pelos combates. Também esta sexta-feira, o governador de Zaporijia, Yuriy Malashko, informou que um bombardeamento russo na província do sul tinha matado duas pessoas no dia anterior, provando os riscos da proximidade do conflito em relação à central.