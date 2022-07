Kiev vai receber 1,7 mil milhões de euros para pagar salários na Saúde

© EPA

Por Lusa 12 Julho, 2022 • 15:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Ucrânia vai receber mais 1,7 mil milhões de dólares (valor idêntico em euros) em ajuda dos EUA e do Banco Mundial, destinada a pagar os salários dos trabalhadores de saúde sitiados e a fornecer outros serviços essenciais.

O dinheiro, que começa a chegar esta terça-feira a partir da Agência para o Desenvolvimento Internacional dos EUA, do Departamento do Tesouro norte-americano e do Banco Mundial, destina-se a aliviar o pesado défice orçamental causado pela "brutal guerra de agressão" do Presidente russo, Vladimir Putin, disse o Governo dos Estados Unidos, em comunicado.

Numa altura em que muitos médicos deixaram a Ucrânia, alguns hospitais fecharam e outros hospitais foram bombardeados, os profissionais de saúde que permanecem no país fazem o seu trabalho em circunstâncias difíceis.

Viktor Liashko, ministro da Saúde da Ucrânia, disse que pagar os salários dos profissionais de saúde está a tornar-se progressivamente mais difícil "devido ao fardo esmagador da guerra".

"Não se trata apenas de mais um apoio financeiro; é um investimento que nos deixa um passo mais perto da vitória", disse Liashko em comunicado, referindo-se ao pacote de ajuda que começa a chegar desde Washington.

Até o momento, o Governo dos EUA deu quatro mil milhões de dólares (valor idêntico em euros) em apoio orçamental ao Governo ucraniano, fundos que foram usados para manter o abastecimento de gás e a eletricidade a hospitais e escolas, para fornecer suprimentos humanitários aos cidadãos e para pagar os salários de funcionários públicos e professores.

A administradora da USAID (a agência de ajuda externa dos EUA), Samantha Power, disse que à medida que a "agressão de Putin aos serviços públicos da Ucrânia continua, os Estados Unidos apressam-se a dar apoio financeiro para ajudar o Governo a manter as luzes acesas, fornecer serviços essenciais a cidadãos inocentes e pagar aos profissionais de saúde que estão a salvar vidas".

Na semana passada, o Governo dos EUA anunciou novo pacote de ajuda em equipamentos militares para a Ucrânia, incluindo armas e munições, que antecedeu o novo pacote de ajuda humanitária hoje anunciado.

"Ajudará o Governo democrático da Ucrânia a fornecer serviços essenciais para o povo da Ucrânia", disse a secretária do Tesouro, Janet Yellen, num comunicado.

Até hoje, os EUA enviaram cerca de 7,3 mil milhões de dólares (valor idêntico em euros) em ajuda para a Ucrânia desde o início da invasão russa, no final de fevereiro.

ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE A GUERRA DA UCRÂNIA