Kim Jong-un e Obama desejam as melhoras a Trump

O líder da Coreia do Norte desejou uma rápida recuperação ao presidente dos Estados Unidos e à primeira-dama, Melania Trump, depois de ambos terem testado positivo à Covid-19, esta sexta-feira.

"Ele ofereceu sua solidariedade ao presidente e à primeira-dama", informou a agência oficial de notícias norte-coreana. "Ele sinceramente espera que eles recuperem o mais rápido possível e acredita que, com certeza, irão superar isto. Ele enviou calorosas saudações."

Segundo a imprensa internacional, esta é a primeira vez que Kim Jong-un envia uma mensagem de melhoras a um líder de um país infetado pelo novo coronavírus. Note-se que líderes mundiais como Boris Johnson, do Reino Unido, e Jair Bolsonaro, do Brasil, estão entre os governantes que já estiveram doentes com Covid-19,

A Donald Trump chegou também mensagem de apoio por parte do seu antecessor na Casa Branca, Barack Obama, que lembrou que, apesar da "grande batalha política" travada nesta altura, deseja que "todos estejam saudáveis".

"Espero que o Presidente, a primeira-dama e todos queles afetados pelo coronavírus em todo o mundo estejam a receber o tratamento de que precisam e estejam no caminho para uma recuperaçao rápida", acrescentou ainda Barack Obama, na mensagem que partilhou na sua conta oficial de Twitter.

Obviously, we"re in the midst of a big political battle right now, and while there"s a lot at stake, let"s remember that we"re all Americans. We"re all human beings. And we want everyone to be healthy, no matter our party. - Barack Obama (@BarackObama) October 2, 2020

O anúncio de que estava infetado com Covid-19 foi feito pelo próprio presidente dos EUA e pela primeira-dama, esta sexta-feira, no Twitter.

Donald Trump foi depois encaminhado para o Hospital Militar Nacional de Walter Reed, onde deverá ficar hospitalizado durante alguns dias.

"Por precaução, e por recomendação do seu médico, o Presidente irá trabalhar a partir dos seus escritórios, em Walter Reed nos próximos dias", indicou a Casa Branca, em comunicado.