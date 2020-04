Kim Jong Un em risco de vida depois de cirurgia

Kim Jong Un © STR/KCNA via KNS/AFP

Os serviços de inteligência norte-americana dão conta de que o líder norte-coreano está em estado crítico após ter sido sujeito a uma cirurgia.

Kim Jong Un encontra-se em estado grave, de acordo com a CNN . O líder da Coreia do Norte faltou à celebralção do aniversário do pai, a 15 de abril, o que gerou uma onda de especulação em torno da saúde de Kim Jong Un, que foi visto pela última vez quatro dias antes dessa data, num encontro do Executivo norte-coreano.

Uma fonte das autoridades norte-americanas revelou à CNN que as preocupações relativas ao estado de saúde do chefe de Estado eram credíveis mas difíceis de avaliar com exatidão. Um jornal sul-coreano (Daily UK) noticiou que Jim Jong Un terá sido operado ao sistema cardiovascular a 12 de abril, face a sintomas de "tabagismo excessivo, obesidade e excesso de trabalho".

Kim Jong Un estará a ser tratado em Hyangsan County.