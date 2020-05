Kim Jong-un saúda Presidente chinês pelo sucesso na luta contra a epidemia

Kim Jong-un © Jorge Silva/EPA

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, enviou, esta sexta-feira, uma "mensagem verbal" a saudar o Presidente chinês, Xi Jinping, pelo sucesso no combate à epidemia do novo coronavírus, informou a agência noticiosa oficial norte-coreana KCNA.

A KCNA não detalhou se os dois líderes conversaram, avançando apenas que a mensagem está "ligada ao sucesso da China na prevenção da infeção pela Covid-19", e que Kim enviou "calorosas saudações" ao chefe de Estado chinês.

Kim reapareceu em público a 2 de maio, após semanas de especulações sobre o seu estado de saúde, depois de não ter comparecido no evento mais importante do calendário político norte-coreano, o aniversário do fundador da República Popular Democrática, Kim Il Sung.

