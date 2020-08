Kim Kong-un alerta norte-coreanos para Covid-19 e tufão

© EPA/KCNA

Kim Jong-un alertou os cidadãos da Coreia do Norte para os dois perigos eminentes que ameaçam o país: a pandemia de coronavírus e o tufão Bavi.

O líder norte-coreano prestou declarações numa reunião do politburo após uma longa ausência da esfera pública, que levou a comunidade internacional a especular sobre o seu estado de saúde.

Apesar de não mencionar qualquer caso confirmado de Covid-19, Kim Jong-un já não garante perentoriamente que a Coreia do Norte está livre de contágios e admite mesmo "algumas falhas" no esforço para evitar a entrada do "vírus maligno" no país.

O tufão Bavi é outra das novas preocupações dos norte-coreanos. Espera-se que chegue no final da semana ao país que já enfrenta um dos maiores períodos de monções desde que há registo.

Segundo a BBC, o Bavi vai provocar chuvas torrenciais de até 300 mm a semanas da colheita de arroz de outono, essencial para a sobrevivência da população, espacialmente numa altura em que a fronteira com a China, o principal fornecedor, está cada vez mais fechada devido à pandemia.

As Nações Unidas estimam que 10 dos 25 milhões de habitantes da Coreia do Norte sofram de insegurança alimentar.

