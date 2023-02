Kim Petras é primeira transexual a vencer Grammy de Melhor Performance Pop Duo

Kim Petras © Frazer Harrison/AFP

Por Lusa 06 Fevereiro, 2023 • 06:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Kim Petras tornou-se na primeira transexual a vencer o Grammy de Melhor Performance Dueto ou Grupo Pop, por "Unholy", um dueto com Sam Smith, na 65.ª cerimónia dos prémios, entregues esta madrugada.

Relacionados Beyoncé faz história como artista mais premiada de sempre nos Grammy

"Sou a primeira mulher transexual a vencer este prémio", disse Kim Petras no palco da Crypto.com Arena, em Los Angeles. "Quero agradecer a todas as incríveis lendas transexuais, que abriram as portas antes de mim, para que eu pudesse estar aqui", afirmou a artista alemã, visivelmente emocionada.

A canção "Unholy", incluída no quarto álbum de estúdio de Sam Smith "Gloria", chegou ao topo da Billboard Hot 100 em outubro de 2022 e foi considerada quase de imediato um hino da comunidade LGBTQ+. Foi a consagração de Kim Petras depois de uma década a tentar a sua sorte na indústria.

"Estou a pensar nas pessoas que me disseram que eu ia ser uma artista de nicho porque sou transexual e a minha música só ia tocar em discotecas gay", disse Petras aos jornalistas, nos bastidores, depois de receber a estatueta. "As pessoas têm de julgar menos e espero que haja um futuro em que a identidade de género e todas estas etiquetas não importem tanto e as pessoas possam ser quem são"

Há muito que os dois artistas procuravam a fórmula certa para fazerem música juntos, sendo que Sam Smith, que se identifica como não-binário, foi um dos maiores apoiantes de Kim Petras desde o início da sua carreira.

"Esta canção tem sido uma incrível jornada para mim", disse Petras, que atribuiu a Madonna parte do seu sucesso, devido à luta histórica da "Material Girl" pelos direitos LGBTQ+.

"Não me parece que estaria aqui se não fosse pela Madonna", disse Petras em palco, agradecendo também à sua mãe por ter acreditado que ela era uma rapariga.

Minutos mais tarde, seria a própria Madonna a apresentar a performance ao vivo de Kim Petras e Sam Smith, que interpretaram "Unholy" na cerimónia num palco rodeado de fogo.

"Eis o que eu aprendi depois de quatro décadas na música: se te chamarem chocante, escandalosa, perturbadora, problemática, provocadora ou perigosa, estás definitivamente no caminho certo", disse Madonna.

"Estou aqui para agradecer a todos os rebeldes que estão por aí a abrir um novo caminho e a aguentarem o impacto disso", continuou. "Têm de saber, todos vocês, agitadores por aí, que o vosso destemor não é invisível. Vocês são vistos, são ouvidos, e mais que tudo, são apreciados".

Madonna elogiou o que considerou ser a coragem de Kim Petras e Sam Smith, que se "elevaram acima do barulho e da parvoíce" em direção a algo "profano" ('unholy', em inglês).

Mais tarde, na sala de imprensa, Petras voltou a falar da influência de Madonna.

"A Madonna é uma artista tão provocadora e inovadora que ambos nos sentimos muito inspirados por ela nesta performance", disse. A atuação procurou fazer uma crítica da forma como a religião rejeita pessoas como Petras e Smith.

"Cresci com curiosidade sobre a religião e a querer fazer parte dela, mas lentamente apercebi-me que ela não me quer", explicou Petras. "A performance foi uma opinião sobre não poder escolher a religião, não viver como as pessoas podem querer que vivamos", adiantou. "Como transexual, não sou desejada na religião".

Esta distinção da Academia de Artes e Ciências de Gravação marcou uma noite que também foi histórica por consagrar Beyoncé como a artista que venceu mais prémios Grammy na história da música, ultrapassando o maestro Georg Solti.

A 65.ª edição dos prémios Grammy teve apresentação do comediante Trevor Noah.