Kremlin responsabiliza Kiev e descarta medidas adicionais após ataque à ponte da Crimeia

A Rússia descarta aplicar medidas de segurança adicionais além do estado de emergência decretado após o ataque à ponte da Crimeia que matou duas pessoas, afirmou esta segunda-feira o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

"Até ao momento não se falou de outra medida", afirmou Peskov numa conferência de imprensa em que evitou especificar que tipo de resposta poderia a Rússia dar em relação ao ataque.

"Se virmos a questão em perspetiva, a resposta será conseguir todos os objetivos da operação militar especial (designação oficial russa da última invasão da Ucrânia que começou em 2021)", disse Peskov.

"Conhecemos a razão e sabemos quem está atrás deste ataque terrorista (...) o regime de Kiev matou uma família jovem: os pais de uma menina que ficou ferida na ponte da Crimeia e isto deve dizer-se para que todos saibam que tudo isto é obra do regime de Kiev", acusou Dmitri Peskov, citado pela agência Interfax.

Afirmou ainda que o ataque foi executado alegadamente com armas enviadas pelos países aliados de Kiev, mas referiu que a Rússia não está a considerar romper definitivamente as relações diplomáticas com os Estados Unidos ou com o Reino Unido.

"Temos consciência da quantidade de informação que vem da NATO e de Washington para Kiev, de forma permanente (...) Nos momentos mais críticos são precisos canais de diálogo", explicou.

A agência France-Presse (AFP) indicou, citando fontes de Kiev, que serviços especiais ucranianos e a Marinha de Guerra "estão envolvidos" no ataque da ponte da Crimeia levado a cabo por "drones navais".

"O ataque de hoje contra a ponte da Crimeia é uma operação especial do SBU e da Marinha", indicou a mesma fonte dos Serviços Ucranianos de Segurança (SBU), que não quis ser identificada.

As autoridades russas, que abriram um inquérito ao que consideraram um "ato terrorista", afirmaram que uma mulher e um homem que seguiam no seu carro morreram em consequência do ataque.

A filha do casal ficou ferida.

A agência de notícias ucraniana Ukrinform referiu anteriormente que "drones navais ucranianos foram utilizados no ataque desta madrugada contra a ponte da Crimeia", que teve de ser encerrada.

O trânsito na ponte da Península da Crimeia, território ucraniano anexado em 2014 pela Rússia, foi suspenso, mas as autoridades locais consideram que é possível que a circulação rodoviária venha a ser reposta ainda esta segunda-feira.