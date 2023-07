Kremlin segue cimeira da NATO "de muito perto" e critica adesão da Suécia

O porta-voz afirma que a Rússia vai tomar as medidas "previstas e que estavam planificadas" © Natalia Kolesnikova/AFP (arquivo)

O Kremlin afirma estar a acompanhar "de muito perto" a cimeira da NATO que começou esta terça-feira em Vílnius, acrescentando que a entrada da Suécia na organização tem "consequências negativas" para a segurança da Rússia.

Trata-se da primeira declaração do Kremlin após a Turquia ter na segunda-feira dado o seu acordo ao envio para ratificação parlamentar do protocolo de adesão da Suécia na Aliança Atlântica.

Esta decisão vai ter "consequências negativas", disse o porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov frisando que a Rússia vai tomar as medidas "previstas e que estavam planificadas".

O Kremlin referiu-se ainda ao que considerou o "forte caráter antirrusso" da cimeira, na qual a Ucrânia deverá receber garantias relativamente às aspirações de adesão à organização.

"Esta é, inequivocamente, uma cimeira da Aliança (Atlântica) com um forte caráter antirrusso. A Rússia é vista como um inimigo, um adversário, e é nesta perspetiva que as discussões vão ter lugar", declarou ainda Dmitri Peskov, aos jornalistas.

A cimeira da NATO, que começou esta terça-feira na Lituânia, está centrada no apoio à Ucrânia contra a invasão russa e na adesão da Suécia à Aliança Atlântica, bem como no reforço dos meios militares dos aliados contra futuras ameaças.

O reforço das capacidades de dissuasão e defesa da Aliança é um dos principais temas da cimeira, que junta os 31 atuais membros para analisar uma revisão do modelo de organização militar e novos planos regionais - um plano cuja relevância foi fortalecida pela invasão russa da Ucrânia iniciada em fevereiro do ano passado.

A cimeira servirá para discutir ainda o reforço do investimento dos aliados, para dar resposta a este plano, bem como para suprir as necessidades da Ucrânia no seu esforço de guerra.