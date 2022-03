"Lá é um inferno", garante ucraniana a viver em Portugal

© André Luís Alves/Global Imagens

O Algarve Biomedical Center (ABC) está a tentar criar uma ajuda a todos os níveis: desde apoio médico e psicológico a alojamento ou transporte para cidadãos ucranianos refugiados.

"Transporte para ir buscar as pessoas à fronteira com a Ucrânia e trazer para Portugal. Também podemos ajudar com assistência médica e com trabalho, porque temos acordo com o Centro de Emprego", explica Valeria Chemeresiuk. Esta ucraniana, estudante de doutoramento na área de Engenharia Eletrónica e a viver há oito anos em Portugal, está a coordenar todo o processo no ABC, em colaboração com a faculdade de Ciência Biomédicas e Medicina da Universidade do Algarve.

Além do apoio médico cedido pelos profissionais que pertencem ao ABC, médicos e enfermeiros, este grupo tenta também encontrar soluções de alojamento junto dos municípios e da própria Universidade. "Estamos a contactar com pessoas da comunidade universitária, para perceber se alguém tem um apartamento ou quarto para receber mães com crianças", adianta.

Um dos projetos em carteira é o de criar uma creche, para que as crianças ucranianas que cheguem a Portugal se possam sentir integradas. Valeriya afirma que já tem recebido muitos pedidos de ajuda, sobretudo de ucranianos que conseguiram chegar à Polónia.

Mas há muitos outros que estão em zonas da Ucrânia de onde não conseguem fugir, como é o caso da sua mãe, que vive em Odessa, no sul do país. Valeriya conta que a mãe, médica neurologista, não sai da clínica onde trabalha há vários dias devido aos bombardeamentos e tiroteios que existem na cidade.

Esta cidadã, que tem dupla nacionalidade ucraniana e portuguesa, garante que as notícias que chegam a Portugal são muito mais leves do que a verdadeira situação vivida nalguns locais da Ucrânia. "Há coisas que nós não sabemos em Portugal, lá é um inferno mesmo, um inferno", lamenta.

O ABC criou um email (valeriya.chemeresiuk@abcmedicalg.pt), que já está em funcionamento, através do qual os cidadãos ucranianos podem pedir apoio em matéria de cuidados médicos, apoio psicossocial e medicamentos.

