Ladrão arrependido insiste em ser preso

Apesar de contar apenas cerca de 60 mil habitantes, o que faz dela a oitava localidade mais populosa do estado do Mato Grosso, a cidade de Barra do Garças, fundada em 1924, regista muitos crimes. Demasiados crimes.

Como tal, foram distribuídas e instaladas recentemente 136 câmaras pela cidade como medida de segurança.

No entanto, há ocorrências que escapam à vigilância, claro. Como a de um assalto a um autocarro ocorrido em janeiro, com uma faca, que jamais a polícia conseguiu resolver.

E não resolveria, não fosse acontecer um insólito.

Uma equipa de polícias fazia a sua tradicional ronda pela cidade, felizmente sem casos a assinalar, quando é abordada por um homem de 24 anos, de manhã, às 9h15, no bairro Jardim Nova Barra do Garças.

Ele para os polícias e surpreende-os. "Fui eu que assaltei, com a faca, a linha de ônibus que circula na Nova Barra em janeiro".

Os polícias pediram a identidade ao rapaz mas, como não constataram nenhum delito prévio nos registos, acharam que podia ser uma maluquice.

Mas ele insistiu, disse que até já tinha cometido um pequeno furto no passado, e acabou por ser levado para a esquadra.

Lá, ajudou os agentes da Polícia Judiciária Civil a realizarem uma investigação mais profunda aos dados. E, todos juntos, acabaram por descobrir um mandado antigo contra ele no Sistema de Gestão Cartorária.

Todos festejaram a prisão. O preso mais do que os polícias.

Vai para a cadeia, sim, mas aliviou a consciência, que era o que ele precisava.

O correspondente da TSF no Brasil, João Almeida Moreira, assina todas as quintas-feiras a crónica Acontece no Brasil