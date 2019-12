Lagarde garante que taxas de juro na zona euro se vão manter inalteradas

© Ralph Orlowski/Reuters

Por TSF/Lusa 12 Dezembro, 2019 • 15:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As taxas de juro na zona euro não vão ser alteradas. A garantia é de Christine Lagarde na primeira intervenção que fez esta manhã como presidente do Banco Central Europeu.

"Esperamos que se mantenham como agora em níveis mais baixos, até que vejamos inflação mais robusta, convergindo para um nível perto ou abaixo de 2%", adiantou.

A principal taxa de refinanciamento mantém-se em zero, enquanto a taxa de depósito aplicada aos bancos permanece em -0,50% e a taxa de juro de facilidade permanente de cedência de liquidez fica em 0,25%.

A presidente do Banco Central Europeu defendeu uma revisão "ampla" da estratégia de política monetária da instituição, que terá início em janeiro próximo.



Após uma reunião de política monetária do BCE, a primeira a que presidiu, Lagarde afirmou, em conferência de imprensa, que prevê que essa revisão esteja concluída no final de 2020.