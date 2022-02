Lago de gelo conquista a escolha do público do Wildlife Photographer of the Year

Por Ana António 09 Fevereiro, 2022 • 08:00 Partilhar este artigo Facebook

A imagem de salgueiros refletidos na superfície de um lago gelado foi submetida a concurso pelo fotógrafo italiano Cristiano Vendraminem em homenagem a um amigo, já falecido, e arrecadou mais de 31 mil votos de entusiastas da natureza, que a destacaram como vencedora da escolha do público na competição Wildlife Photographer of the Year.

Ao visitar o lago Santa Croce, no norte de Itália, Cristiano Vendramin reparou que o nível da água estava acima do normal, submergindo a base das árvores e criando uma cena rica em reflexos, aparentemente congelada no tempo. A fotografia que tirou, dedicou-a a um amigo que teria uma ligação especial ao local. Em declarações ao Wildlife Photographer of the Year, o fotógrafo disse esperar que a sua fotografia "ajude as pessoas a compreender que a beleza da natureza pode ser encontrada em qualquer lugar e que ter uma relação de proximidade diária com ela é cada vez mais necessário para uma vida serena e saudável."

A fotografia de Cristiano Vendramin será exposta na exibição do Wildlife Photographer of the Year, no Museu de História Natural de Londres, assim como as quatro finalistas da escolha do público, que pode ver nesta fotogaleria.

O Wildlife Photographer of the Year é uma competição anual, desenvolvida e produzida pelo Museu de História Natural de Londres, que oferece uma plataforma global a fotógrafos amadores e profissionais. A 58º edição está agora em fase de apuramento dos vencedores, que serão revelados em outubro de 2022.