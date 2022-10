Por Ana António 31 Outubro, 2022 • 01:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A contagem dos votos da segunda ronda das eleições presidenciais do Brasil arrancou com Lula da Silva na frente mas depressa o candidato foi ultrapassado pelo adversário Jair Bolsonaro, que liderou a contagem até mais de metade das secções de votos apuradas. A reviravolta deu-se quando estavam 67% das urnas apuradas. Com 50,83% dos votos, e segundo dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, Lula da Silva foi eleito Presidente do Brasil.

Após o Tribunal Superior Eleitoral ter anunciado os primeiros resultados, que davam a vitória a Lula da Silva, o enviado especial da TSF em São Paulo, Filipe Santa-Bárbara, registou a festa que se começou a fazer sentir na Avenida Paulista:

Apoiantes de Lula festejaram também na ruas de S. Salvador da Bahia, momento registado pelo jornalista Ricardo Oliveira Duarte:

Com a vitória de Lula da Silva confirmada, a festa continuou nas ruas de São Paulo:

Assim como em S. Salvador da Bahia: