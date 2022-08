Lançada caça ao homem na África do Sul após rapto de menino de 6 anos

Bandeira da África do Sul © flowcomm/Flickr

As autoridades sul-africanas lançaram esta quarta-feira uma caça ao homem após o rapto, ao início da manhã, de um menino de 6 anos a caminho da escola num subúrbio da Cidade do Cabo.

"Seis suspeitos fugiram com a vítima e ainda não foram detidos", disse a polícia local em comunicado, acrescentando que foi aberto um inquérito, considerado "sensível".

O menino, Shanawaaz Asghar, foi raptado à frente da sua casa em Kensington, um subúrbio do Cabo.

"Dirigia-se com o seu pai, o seu irmão e a sua irmã para a viatura que estava no quintal defronte da casa quando foi sequestrado", disse fonte policial, citada pela agência France-Presse.

Até ao momento desconhece-se o motivo do rapto.

A África do Sul tem uma das maiores taxas de criminalidade do mundo. Segundo as estatísticas da polícia, o número de sequestros mais do que duplicou no primeiro trimestre do ano face ao mesmo período do ano anterior.