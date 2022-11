Lavrov diz que Kiev "recusa falar" com Moscovo, o que torna "difícil um entendimento"

Sergei Lavrov © Ministério dos Negócios Estrangeiros russo/EPA

A Rússia considera "irrealistas" as condições impostas pela Ucrânia para negociar a paz e acusa Kiev de não querer dialogar.

Em declarações aos jornalistas na cimeira do G20, na Indonésia, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo diz que a Ucrânia "recusa falar" com Moscovo, o que torna "difícil chegar a um entendimento".

O ministro russo afirmou ainda ter conversado brevemente sobre a guerra na Ucrânia com o chanceler alemão, Olaf Scholz, e com o Presidente francês, Emmanuel Macron, mas em declarações à Reuters o alemão alega que Lavrov se limitou a aproximar-se de si e "dizer um par de frases - essa foi a conversa".

"Todos os problemas vêm do lado ucraniano (...) O processo de resolução [do conflito] está a ser atrasado pela Ucrânia", reforçou, citado pela agência francesa AFP.

Quando questionados sobre que apoios conseguiu garantir na cimeira, Lavrov disse que "ninguém, exceto o Ocidente e os seus satélites mais próximos, aderiu às sanções antirrussas", acrescentando que "todos os países do terceiro mundo que falaram sobre o caso exigiram uma solução pacífico e que se chegue a um acordo o mais depressa possível."

"Quanto à informação de que os norte-americanos estão a preparar conversações, estes rumores aparecem regularmente e depois desaparecem", comentou.



Lavrov reafirmou ainda que a Rússia foi forçada a lançar a sua ofensiva contra o país vizinho para se defender e proteger a população de língua russa e acusou o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de "russofobia" por se referir sempre ao "G19", em vez de G20, excluindo a Rússia da cimeira.

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo liderara a delegação de Moscovo no encontro do G20 após a decisão de Vladimir Putin de não participar na cimeira.



O Kremlin justificou a ausência de Putin com problemas de agenda e a necessidade de permanecer na Rússia.



Em julho, Lavrov abandonou uma reunião de chefes da diplomacia do G20 após duros ataques à invasão russa da Ucrânia.