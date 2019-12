Leão mata pessoa perto do Parque Nacional de Nairobi

© Thomas Mukoya/Reuters

Uma pessoa morreu atacada por um leão, quinta-feira, nas imediações do Parque Nacional de Nairobi. Segundo o Serviço de Conservação de Flora e Fauna Selvagem do Quénia (KWS), a vítima é de nacionalidade queniana e vivia na zona.

"Não se trata de um turista nem de um dos nossos trabalhadores. A vítima vivia numa das vivendas próximas do parque e depois de estar com uns amigos, perto das 23h00, decidiu regressar a casa a pé e acabou por nunca chegar", explicou Ngugi Gecaga, responsável de comunicação do KWS, à agência Efe.

Apesar de tudo ter acontecido na quinta-feira, os vizinhos só alertaram as autoridades no domingo, quando encontraram partes do corpo da vítima. A polícia forense isolou a zona e, até agora, o leão não foi localizado.

Esta foi a primeira vez que um leão matou uma pessoa na periferia desta conhecida reserva, localizada a apenas sete quilómetros do centro de Nairobi.