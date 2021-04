Lei pioneira em Espanha para proteger crianças

© Reprodução parcial da capa do jornal El País

A manchete do El país esta sexta-feira diz que o Congresso (dos deputados em Espanha) aprova uma lei pioneira para proteger a infância... a norma reúne um amplo apoio para combater a violência, vai aumentar o prazo de prescrição dos abusos... a ideia é acabar com a impunidade dos delitos contra menores.

Também na capa do El país, Ex-mandatários, isto é, antigos chefes de estado e de governo, enviaram uma carta ao presidente Biden a pedir-lhe a suspensão temporária das patentes de vacinas de Covid, lembrando que foram o investimento público e a colaboração internacional que trouxeram as vacinas.

Está no diário La Vanguardia.... As autonomias poderiam proibir fumar nas esplanadas dos bares... O Ministério da Saúde vai amparar as comunidades autonómas espanholas que adotem esta medida dirigida a evitar o contágio pelo... ar.

O ERTE que é o lay-off em Espanha penaliza os salários mais baixos na declaração de rendimentos... podem ter de pagar mais 200 euros de IRS os salários entre 14 e 18 mil euros anuais... As duras sanções dos Estados Unidos à Rússia por espionagem, também aparecem na primeira deste jornal catalão... o jornal concorrente o El Periódico traz em manchete uma história de humilhações... Humilhações na dança, é uma denúncia dos estudantes de ballet no Instituto de Teatro, com jovens entre os 12 e os 18 anos, que denunciam contínuas humilhações por parte de professores e ambiente tóxico...

Uma quinta parte... 20% da população galega já recebeu a primeira dose. Manchete do Voz da Galiza. Mas atenção: 30 casos em Vigo fazem temer a expansão da variante brasileira.

No Fígaro, em França, face à ameaça russa, o presidente ucraniano pede ajuda à Europa, é a foto de capa deste diário que põe em manchete as eleições regionais: o grande teste antes das presidenciais do próximo ano.

No Jornal de Angola, a moeda nacional angolana, o Kwanza regista ganhos face às principais divisas, o mercado cambial caminha para a estabilidade.

O americano USA Today pergunta o que é que está a causar os raros coágulos sanguíneos após a vacina da JJ...? Johnson and Jonhson, claro...