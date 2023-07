Leoa à solta em Berlim? Polícia reforça buscas por suposto animal em fuga

As pessoas descreveram o animal como um "grande gato" a perseguir um javali © John Macdougall/AFP

As autoridades alemãs esperam, esta sexta-feira, que um especialista em rastos de animais se junte ao segundo dia de buscas pelo suposto felino selvagem e potencialmente perigoso - que se suspeita ser uma leoa - avistado nos arredores de Berlim. A polícia tem recorrido, até agora, à utilização de helicópteros, drones, câmaras de infravermelhos, veterinários e caçadores para procurar o animal.

O animal terá sido avistado em Kleinmachnow, nos arredores da cidade de Berlim, por volta da meia-noite de quarta-feira. As pessoas descreveram-no como um "grande gato" a perseguir um javali e disponibilizaram também um vídeo às autoridades. Com base nesse vídeo e noutro avistamento, a polícia concluiu que o animal é, aparentemente, uma leoa.

No entanto, o animal ainda não foi encontrado na zona plana e arborizada da fronteira entre Berlim e o Estado vizinho de Brandemburgo.

O presidente da Câmara de Kleinmachnow, Michael Grubert, disse ao canal público alemão RBB na quinta-feira que as autoridades iam tentar vasculhar a floresta com "profissionais em busca de rastos de animais".

"Isto não pode continuar durante dias", reconheceu Michael Grubert, citado pela agência noticiosa AP, acrescentando que esperava que as buscas se "intensificassem" esta sexta-feira.

Esta manhã, a polícia do Estado de Brandemburgo revelou no Twitter que as buscas não tiveram sucesso durante a noite e que, por isso, vão continuar. Pediram também às pessoas que ligassem para o número de emergência caso vejam o animal.

Não é claro de onde terá fugido a leoa - a polícia já contactou todo os jardins zoológicos, circos e abrigos de animais na cidade e nenhum confirma a falta de nenhum animal. A porta-voz do município de Kleinmachnow, com cerca de 20 mil residentes, afirma que as crianças nos jardins-de-infância não estão a ser autorizadas a sair para jardins nas redondezas e os vendedores do mercado receberam ordens para não montar as habituais bancas de venda.

No entanto, nem todos estão a levar a busca a sério. A porta-voz da polícia, Kerstin Schröder, disse à RBB que alguns jovens colocaram a tocar uma gravação alta de rugidos de leão num dispositivo bluetooth durante a noite.

"Isso não ajuda nem o município nem a polícia na busca pelo animal", alertou Kerstin Schröder.