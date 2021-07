Leonardo Padura: "No dia 11 Cuba mudou"

O escritor cubano Leonardo Padura © Juan Gonzalez/EPA

Por Teresa Dias Mendes 23 Julho, 2021 • 23:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As manifestações de 11 de Julho também se fazem ouvir:" Era inevitável. Foi um grito de desespero".

As filas avistam-se junto ao mercado, num dos quarteirões do bairro de Mantilla. São 10 da manhã em Cuba e Leonardo Padura já tomou o pequeno-almoço. É mais um dia sem poder comer os iogurtes de que gosta. Mas há cigarros e café. O escritor cubano prepara-se para retomar o enredo de uma nova investigação policial. Desta vez, o mítico inspector Mário Conde, já reformado, aceita o pedido de ajuda de um antigo colega da polícia. A certa altura pergunta-lhe : "eras capaz de reprimir o teu povo?". A pergunta não surge por acaso. As manifestações de 11 de Julho bailam nas palavras de Padura. O inspector sopra o vento das mudanças que se levantam na sociedade cubana, e o escritor acaba por nos desvendar um pouco da história do novo conto, a que vai chamar A ILHA E O DELÍRIO.

"Cuba era uma coisa no dia 10 e outra no dia 11, mas não se pode adivinhar o futuro." Depois do artigo escrito 4 dias depois das manifestações, Leonardo Padura reforça o "grito do desespero" perante a falta de bens no país: " Imagina que no país do tabaco, nos últimos 2 ou 3 meses, até o tabaco faltou".

Entrevista de Teresa Dias Mendes com cuidado técnico de André Tenente 00:00 00:00

A página virou, acredita o escritor, para quem os testemunhos gravados e filmados são a prova da inevitabilidade. Enquanto o povo volta, de novo, para as filas tentando suprir a falta de medicamentos e de comida, em casa do escritor " as carências materiais, e até espirituais " não fazem esmorecer a criatividade.

O autor explica que é ali, naquela casa onde viveu o seu pai, que habita todo o seu amor por Cuba "aqui tenho o espaço e o lugar onde me sinto mais criativo, cresci nestas ruas, aprendi a jogar baseball, esta é a minha língua".

Da janela da sala onde escreve, as paredes pintadas de azul celeste limpam o horizonte e fazem pensar nas próximas viagens. Esta foi a última entrevista, antes de retomar o enredo da nova investigação policial de Mário Conde. Daqui a uma mês, fará as malas para uma viagem pela Europa, com paragem em Portugal. Haverá tempo para os leitores, para encontrar velhos amigos e para comer uma boa pasta de bacalhau. Com arroz branco.