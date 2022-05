Ler pode valer redução da pena de prisão na Bolívia

© EPA

Por Clara Maria Oliveira com Miguel Bento Laia 04 Maio, 2022 • 09:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O tempo das penas de prisão na Bolívia podem ser reduzidas ao ler livros. O programa estatal "Livros Atrás das Grades" oferece aos prisioneiros uma oportunidade de sair com algumas semanas de avanço em relação à data originalmente sentenciada.

A iniciativa foi lançada em 47 prisões que não têm recursos para pagar a educação, reintegração ou assistência social para os reclusos bolivianos. A inspiração surgiu de um programa semelhante que acontece no Brasil, para aumentar a literacia e combater um sistema judicial lento.

Na Bolívia não existe prisão perpétua ou pena de morte, mas uma sentença de prisão preventiva pode demorar alguns anos a ser resolvida.

Até ao momento, cerca de 865 reclusos já melhoraram as capacidades de leitura e de escrita. Uma delas é Jaqueline que, em entrevista à Reuters, disse ser "muito difícil para nós, que não temos fontes de rendimento, nem família lá fora", referindo que "há pessoas aqui, por exemplo, que só agora estão a aprender a ler e a escrever."

Ouça as explicações sobre o programa do Estado boliviano "Livros Atrás das Grades" 00:00 00:00

Nadia Cruz diz que a intenção é incentivar os prisioneiros à espera de julgamento. Na opinião da advogada boliviana, este programa é "importante, porque o que é reduzido [nas penas] é muito pouco, às vezes só horas e dias", conclui.

Com um salário diário de oito bolivianos (1,11 euros), os reclusos nas prisões da Bolívia são forçados a trabalhar para comer e pagar os custos dos julgamentos no tribunal.

As instalações prisionais do país têm sofrido, nos últimos anos, com problemas de sobrelotação e com baixas condições sanitárias, o que levou alguns dos prisioneiros a realizarem manifestações pela falta de cuidados de saúde, de acordo com a Human Rights Watch.

Apesar dos problemas, a aprendizagem promovida pelo programa leva a que alguns reclusos se sintam livres, sem o estar. Para Mildred, uma boliviana numa prisão feminina da cidade de Obrajes "quando leio, estou em contacto com o universo, porque as paredes e as grades desaparecem."