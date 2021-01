"Let's Joe": um presidente para sarar as feridas profundas da América

© Reprodução parcial da capa do jornal Libération

Catherine Camus, filha de Albert, dá uma entrevista ao El País e fala no pai escritor: "o meu pai ensinou-me que só os imbecis se aborrecem"...,

Ainda no El País, mais de seis milhões de idosos vacinados a partir de março... o processo vai acontecer nos centros de saúde, por grupos etários, a partir dos setenta anos.

No canto inferior direito, o assunto que vai marcar o dia: Joe Biden, perante um desafio colossal.

No Vanguardia há foto grande do novo presidente americano, parece estar a enxugar uma lágrima: Biden assume a partir de hoje o desafio de unir o país dividido de Trump...

No La Razon é o presidente que sai quem faz a capa com uma foto em que aparece quase de costas: "Trump vai-se, o populismo fica".

O jornal norte-americano USA Today também publica uma análise sobre como Don ald Trump mudou a América: influência sentida do governo federal às fronteiras. Transformações no setor judicial, na política migratória, no comércio, relações externas e discurso político.

No Figaro, Joe Biden, um mandato para reconciliar a América...

No Le Monde, como Biden quer restaurar o papel da América...

No Liberation, Let"s Joe... um bora lá para o novo presidente americano.

No La Libre da Bélgica um novo presidente para uma outra América.