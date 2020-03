"Let's talk about sex?" Manual de sexo em tempos de coronavírus

Por Filipe Santa-Bárbara 22 Março, 2020 • 15:19 Partilhar este artigo Facebook

Por estes dias, há regras e indicações sobre tudo o que diz respeito às nossas vidas. Logicamente, também já existem recomendações sobre as relações sexuais em tempos deste novo coronavírus. E, sim, o sexo é possível, mas com cuidados redobrados.

As indicações foram publicadas online pelas autoridades de saúde da cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos, e começam com a ressalva de que todos os cidadãos se devem manter em casa e minimizar os contactos. Estando a maior parte das pessoas a cumprir o distanciamento social, o documento lembra também como é que se propaga a Covid-19 para que não haja quaisquer dúvidas.

Questões preliminares tratadas, o departamento de saúde de Nova Iorque nota que ainda temos "muito a aprender sobre Covid 19 e o sexo", mas nota desde logo que o vírus ainda não foi encontrado em esperma ou fluídos vaginais, mas que, por outro lado, já foi encontrado nas fezes de pessoas infetadas. Além disso, outros tipos de coronavirus também se transmitem de forma eficiente através de relações sexuais.

Higiene, higiene, higiene

Se a máxima já vale em situações ditas normais, agora, mais do que nunca, é fundamental levar a questão da higiene à letra. Antes e depois de qualquer interação sexual, é preciso lavar as mãos, os brinquedos, tudo, mesmo quando estamos sozinhos.

As autoridades de saúde nova iorquinas começam por lembrar que nós somos os nossos parceiros mais seguros, uma vez que através da masturbação não é possível propagar a doença. "Sobretudo se lavar as mãos (e quaisquer brinquedos sexuais) com sabão pelo menos durante 20 segundos antes e depois do sexo", lê-se no documento.

A próxima pessoa mais segura para relações sexuais é, naturalmente, aquela (ou aquelas...) com quem compartilha casa. Fora do nosso tecto, todas as interações não são recomendadas, pelo contrário: quanto mais forem os contactos, maior a probabilidade de poder contrair o vírus.

No documento, uma sugestão apontada para quem costuma conhecer parceiros na internet ou faz do sexo vida, mas que é válida para todos: "considerar uma pausa dos encontros ao vivo". Para combater isso, há várias opções - desde o sexting à videoconferência - é preciso é ser imaginativo. E lavar as mãos.

"Lavar-se antes e depois do sexo é mais importante do que nunca". A frase é também retirada das instruções deixadas pelo departamento de saúde pública da cidade de Nova Iorque que lembra a lavagem das mãos com sabão durante, pelo menos, 20 segundos, a lavagem de brinquedos sexuais com sabão e água quente e a desinfeção de teclados e ecrãs que possa partilhar com outras pessoas.

Cuidados a ter

Como se sabe, a saliva é transmissora do novo coronavírus, portanto, as autoridades de saúde de Nova Iorque lembram que é importante evitar beijar qualquer pessoa que não faça parte do círculo de contactos próximos. Em tempos de isolamento, deixe os beijinhos apenas para o seu parceiro.

O uso de preservativos é também altamente recomendado pelas autoridades de Nova Iorque, até porque, não é apenas o novo coronavírus que pode ser transmitido, há todo um leque de doenças que podem ser transmitidas por via sexual. E, não sendo uma doença, há também gravidezes a poder acontecer e a não serem desejadas, portanto a responsabilidade e o uso de preservativos é altamente recomendado.

Fica ainda a indicação de que, ao mínimo sintoma próprio ou do parceiro, as relações devem ser evitadas para evitar a propagação do vírus. Pela sua saúde e pela saúde de quem mais gosta.