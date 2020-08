Líbano anuncia novo recorde diário de infeções

Beirute © EPA

O Líbano, enlutado pela mortífera explosão que devastou o porto e bairros de Beirute há uma semana, anunciou esta terça-feira um novo recorde de infeções com o novo coronavirus, com 309 casos e sete mortes nas últimas 24 horas.

Segundo o balanço do Ministério da Saúde, o país registou oficialmente 7.121 casos, dos quais 87 mortais.

A pandemia foi contida em um primeiro momento, depois do seu aparecimento no país em fevereiro, mas os casos voltaram a aumentar depois da reabertura do aeroporto internacional de Beirute, em 1 de julho, e do levantamento progressivo das medidas de confinamento.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 736 mil mortos e infetou mais de 20,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.