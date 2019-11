Liberais Democratas querem gastar nas eleições o dinheiro poupado no Brexit

Jo Swinson, líder dos liberais democratas © Hannah McKay/Reuters

Por Lusa 20 Novembro, 2019 • 19:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A 21 dias das eleições legislativas de 12 de dezembro no Reino Unido, os Liberais Democratas entraram esta quarta-feira na competição para aumentar a despesa pública, revelando um programa que antecipa um "bónus" orçamental graças ao cancelamento do Brexit.

Pub Pub

"O primeiro passo no nosso plano para um futuro melhor é simples: parar o Brexit e usar o "Bonus Remain" para investir em serviços públicos", anunciou o partido, que se destaca por prometer invalidar o referendo de 2016, quando 52% dos eleitores votaram para o Reino Unido sair da União Europeia (UE).

Pub Pub

Esta medida só será tomada se a ambição da líder, Jo Swinson, de ser primeira-ministra se tornar realidade, o que implicaria aos Lib Dems eleger mais 306 deputados do que os 20 que tinha até à dissolução do parlamento britânico.

Os Liberais Democratas estimam que cancelar o Brexit libertaria 50 mil milhões de libras (58 mil milhões de euros) para recrutar mais 20.000 professores e congelar os preços dos bilhetes de comboio, investir no serviços de saúde mental e oferecer infantários gratuitos a pais empregados.

O programa dá ênfase às políticas ambientalistas, prometendo gerar 80% de energia a partir de fontes renováveis até 2030, impor impostos sobre passageiros frequentes de aviões, cujas receitas permite reduzir baixar a carga fiscal sobre os carros elétricos.

A apresentação foi feita um dia depois do primeiro debate televisivo destas eleições legislativas, entre o primeiro-ministro, o conservador Boris Johnson, e o líder trabalhista, Jeremy Corbyn, no qual Jo Swinson foi excluída, negando uma visibilidade necessária junto do eleitorado.

Um estudo da YouGov descobriu que, apesar de ser mais conhecida publicamente desde junho, quando assumiu funções, a imagem da líder dos 'Lib Dems' também passou a ser menos positiva devido à determinação em cancelar o Brexit.

Depois do segundo lugar nas eleições europeias e bons resultados nas locais de maio, os Liberais Democratas têm visto a popularidade decrescer nas sondagens e os eleitores a concentrarem-se nos dois principais partidos, mas Jo Swinson quer romper com este domínio.

"A nossa política tem sido dominada pelos mesmos dois partidos velhos e cansados há muito tempo. Esta eleição oferece uma oportunidade para mudar o futuro do nosso país e construir um futuro melhor com os Democratas Liberais", defendeu.