Libération: "Putain, deux mois!" O título do diário francês sobre Donald Trump

O El País põe em manchete que a União Europeia começa a amanhã a primeira revisão, país por país, do estado do respeito do estado de direito em cada membro da União. A receção de fundos comunitários passa a estar vinculada a este novo marco de vigilância. Em concreto, vão ser avaliadas a qualidade democrática, a pluralidade política, a independência judicial, o respeito às minorias e a liberdade de imprensa. Ainda na primeira do El País, o caso do novo presidente do Perú, obrigado a demitir-se apenas cinco dias depois de ter assumido o cargo... Com protestos nas ruas e um ultimato do Congresso dos deputados, termina o mandato interino de Manuel Merino que tinha ocupado o cargo do destituído Vizcarra. Outra notícia na primeira do El país: O maior pacto comercial global assinado pela China com catorze outros países da Ásia e Oceania.

No La Vanguardia, Trump finta aceitar a derrota, mas atribui-a - atribui a derrota - a uma fraude. A acusação, sem provas, do presidente, de que houve roubo eleitoral, causa os primeiros confrontos entre os partidários e os adversários de Donald Trump.

Também está na primeira do Voz da Galiza, "Simpatizantes de Trump protagonizam os primeiros distúrbios em Washington", mas em manchete está "a notável descida de contágios na Galiza, mas a subida de entradas em unidades de cuidados intensivos"... também na região galega, acontece por esta altura o aumento da pressão sobre os hospitais... No Diário de Sevilha, "mil contágios e os médicos acusam a fadiga"... No Málaga Hoy, diz-se na manchete que "o coronavírus põe em relevo a falta de serviços chave no interior"...

No Le Quotidien, do Luxemburgo, garante-se: "Covid-19: a escola Não é vetor do vírus".

No Fígaro, a manchete faz-se com dados sobre a violência contra a polícia... os casos duplicaram em quinze anos. Vinte agentes feridos por dia e 63 comissariados da polícia alvos de ataques desde janeiro.

A primeira página do Libération, quer dizer algo do género: "mais dois meses disto"... na capa aparece um Donald Trump cabisbaixo, a bandeira americana em fundo, e a explicação: "oito dias após a declaração de vitória de Joe Biden, Donald Trump e partidários continuam a negar a derrota e acreditam na fraude. A ponto de pôr em risco a democracia americana.

É também a manchete no Le Monde: "Trump bloqueia a transição com Biden". Há também na primeira deste diário francês um destaque de três páginas sobre os avanços e as questões sobre as novas vacinas.

O Humanité tem uma capa inteiramente dedicada a uma causa que assume: "como combater a Amazon". Face à voracidade da empresa de Jeff Bezos, elevam-se as vozes para meter fim ao oligopólio.

O Le Temps, da Suiça, faz referência na primeira página, a um livro que vai para os escaparates, para as livrarias americanas, pelo menos, amanhã: a "Terra Prometida", de Barack Obama. Este jornal dá conta, em manchete, das restrições provocadas pela Covid nas escolas, chama-lhe, à segunda vaga, o cassetete escolar". Na primeira página mostra-se o êxodo dos arménios de Karvachar, após o acordo conseguido pela Rússia para travar a guerra no enclave de Nagorno-Karaback... as tropas do Azerbaijão estavam prestes a tomar conta do enclave propriamente dito, ficaram à porta, na condição de recuperarem um território também ocupado por arménios entre o enclave e a fronteira azeri... ao terem de deixar tudo para trás, os arménios incendiaram as próprias casas. A quem vier depois de mim, nada restará, parecem querer dizer.

O Jornal de Angola fala dos 1600 mortos nas estradas nacionais angolanas, são dados da sinistralidade rodoviária de janeiro a outubro.