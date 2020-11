"Lição democrática." Augusto Santos Silva elogia eleitores norte-americanos

© Lusa

Numa primeira reação à vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais norte-americanas, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, felicita o democrata e elogia a mobilização dos eleitores. "Saudação ao povo norte-americano, que deu mais uma lição democrática. Basta pensar que foram as eleições mais participadas de sempre. O presidente eleito é o candidato com mais votação de sempre numa eleição americana e, depois, uma saudação ao Presidente Joe Biden", diz Augusto Santos Silva, em declarações à TSF.

"Vamos trabalhar em conjunto muito. Por duas razões, em primeiro lugar, no plano bilateral, Portugal e EUA são aliados muito próximos, com uma agenda muita rica, seja no domínio da segurança e defesa, seja no domínio económico e energia, seja no domínio da cooperação económica, científica e universitária", acrescenta, sublinhando, que ambos os países irão trabalhar lado a lado "porque Portugal, a partir de janeiro, irá assumir a presidência do conselho da União Europeia. Temos todas as condições para melhorar o relacionamento dos EUA e da União Europeia, porque há uma muito maior proximidade."

Após quatro dias de contagem de votos, Joe Biden foi declarado como vencedor das eleições norte-americanas, após a conquista da maioria dos votos no estado da Pensilvânia. Consigo terá Kamala Harris que será a primeira mulher a assumir o cargo de vice-presidente dos EUA.

Além de Augusto Santos Silva, também o primeiro-ministro António Costa saudou a vitória de Joe Biden, garantindo que irá trabalhar com o novo líder da Casa Branca em vários domínios, entre eles, a cooperação transatlântica.