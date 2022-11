Líder da Igreja Ortodoxa Grega cipriota Chrysostomos II morre aos 81 anos

Chrysostomos II © Wikimedia Commons

O líder da Igreja Ortodoxa Grega de Chipre, o arcebispo Chrysostomos II, morreu aos 81 anos, avançou esta segunda-feira a televisão pública cipriota Cyprus Broadcasting Corporation (PYK, na sigla em grego).

Segundo a PYK, Chrysostomos II, que sofria de doença prolongada, passou os últimos dias na sede da Igreja Ortodoxa Grega de Chipre, na capital, Nicósia.

Durante o seu tempo como chefe da poderosa Igreja greco-ortodoxa de Chipre, o arcebispo ganhou apoiantes e críticos por não se restringir à religião, intervindo de forma regular em assuntos da política e economia da ilha mediterrânica.

Em 2013, o então ministro das Finanças de Chipre, Michalis Sarris, demitiu-se do cargo, após Chrysostomos II ter apelado à demissão de Sarris e do governador do Banco Central, Panicos Demetriades, que considerou responsáveis pelo colapso do sistema bancário no país.