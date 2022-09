Líder da Igreja Ortodoxa Russa pede à população que "cumpra dever militar" na Ucrânia

© By Serge Serebro, Vitebsk Popular News - Own work, CC BY-SA 3.0

O líder da Igreja Ortodoxa Russa, o patriarca Kirill de Moscovo, pediu aos russos para "cumprirem o seu dever militar" e que lutrm "corajosamente" na guerra na Ucrânia.

De acordo com o patriarca, os que morrerem pelo país "entrarão no reino de Deus", da mesma forma que garantem a própria "glória e vida eterna", cita a agência de notícias italiana ANSA.

"É o medo da morte que leva um guerreiro ao campo de batalha, que leva o fraco a cometer traição e coloca um irmão contra outro irmão", referiu o líder religioso, afirmando que uma pessoa só se torna invencível quando deixa de ter medo de morrer.

Segundo o líder da Igreja Ortodoxa Russa, "a fé torna uma pessoa muito forte, porque traslada as preocupações da vida quotidiana, das preocupações materiais para a preocupação com a alma e com a eternidade" e considera que "a verdadeira fé destrói o medo da morte".

Na quarta-feira, o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, decretou a mobilização parcial no país, chamando 300 mil militares na reserva para a guerra na Ucrânia.

O patriarca de Moscovo é um dos principais aliados de Vladimir Putin e sempre foi a favor da guerra. Uma semana depois de começar a invasão russa à Ucrânia, o líder da Igreja Ortodoxa Russa afirmou que o país tinha entrado "numa luta que não é apenas física, mas tem um significado metafísico".