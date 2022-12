Líder da tentativa de sequestro da governadora do Michigan condenado a 16 anos de prisão

A governadora do Michigan, Gretchen Whitmer © Brandon Bell/AFP

O homem acusado de liderar um plano para sequestrar a governadora do Michigan, a democrata Gretchen Whitmer, foi condenado a 16 anos de prisão, a sentença mais longa até agora de todos os envolvidos neste caso.

Adam Fox foi condenado a 16 anos de prisão, seguidos de cinco anos de liberdade condicional, por conspirar para sequestrar a democrata e por querer utilizar uma "arma de destruição em massa" para fazê-lo, acusações pelas quais tinha sido condenado em agosto, divulgou terça-feira o Departamento de Justiça dos EUA.

Os procuradores federais, que pediram prisão perpétua, consideraram Fox como a "força motriz" responsável pela tentativa de sequestro da governadora em 2020 na sua casa de férias, com o objetivo de iniciar uma "segunda revolução americana", segundo relatos dos 'media' norte-americanos.

A arma de destruição em massa era uma bomba que os procuradores dizem que os conspiradores planeavam detonar para impedir uma resposta da polícia ao sequestro e que seria colocada sob um viaduto interestadual, perto de uma faixa para pedestres.

Barry Croft Jr., co-conspirador desta trama, conhecerá a sua sentença na quarta-feira.

Duas outras pessoas diretamente implicadas nesse plano - Ty Garbin e Kaleb Franks - foram condenadas no passado a dois anos e meio e quatro anos de prisão, respetivamente.

Em meados de dezembro, três outros homens foram condenados a até 12 anos de prisão por apoiarem os planos de sequestro de Whitmer, depois de terem sido condenados por crimes com armas de fogo e de fornecerem "apoio material" a um ato terrorista, na qualidade de membros do grupo paramilitar The Wolverine Watchmen.

Durante os meses mais difíceis da pandemia de covid-19, a governadora foi criticada por grupos conservadores e milícias de extrema-direita, e até pelo então Presidente, o republicano Donald Trump (2017-2021), por impor o encerramento da atividade comercial e proibir aglomerações no seu Estado.