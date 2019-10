Trump anuncia morte do líder do Daesh em operação militar dos EUA

O presidente norte-americano, Donald Trump © Joshua Roberts/Reuters

O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, anunciou, este domingo, que o líder do Daesh, Abu Bakr al-Baghdadi, morreu na última noite, durante uma operação militar na Síria.

"Abu Bakr al-Baghdadi está morto", disse Trump, numa comunicação ao país na Casa Branca.

De acordo com o presidente norte-americano, o líder jihadista escondeu-se num túnel durante a operação militar e detonou um colete de explosivos, suicidando-se e matando três dos seus filhos.

"Morreu como um cão", disse Trump. "Morreu como um cobarde, a fugir e a chorar".

Segundo Trump, que deixou agradecimentos à Rússia, à Turquia, à Síria, ao Iraque e aos curdos, um "grande número" de combatentes do Estado Islâmico morreu durante a operação.

Pouco antes deste anúncio, Donald Trump tinha publicado uma mensagem na rede social Twitter: "Algo enorme acabou de acontecer!".

A organização não-governamental Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse ter detetado no sábado à noite um ataque militar, perpetrado por um esquadrão de oito helicópteros e um avião de guerra da coligação internacional, contra posições de um grupo com ligações à al-Qaida, o Hurras al-Deen, na zona de Barisha, no norte da cidade de Idlib, capital da província com o mesmo nome.

Segundo o Observatório, os helicópteros dispararam intensamente contra alvos do Estado Islâmico durante cerca de 120 minutos e foram visados por disparos dos 'jihadistas'.

A ONG documentou nove mortes durante o ataque, sem confirmação de que al-Baghdadi tivesse sido um deles.

Esta é a mais importante a visar um líder extremista desde a morte a 2 de maio de 2011 de Osama Bin Laden, líder da Al-Qaeda, às mãos das forças especiais norte-americanas, no Paquistão.

Esta operação ocorreu num momento de intensa atividade militar no norte da Síria.

O regime sírio e o seu aliado russo aceleraram o envio de tropas para a fronteira sírio-turca, enquanto os norte-americanos anunciaram o reforço militar numa zona de petróleo mais a leste, sob controlo curdo.

Notícia atualizada às 14h29