Líder do Parlamento Europeu felicita Sholz e defende parceiro forte em Berlim

O presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, felicitou o líder socialista alemão, Olaf Scholz, pela vitória nas eleições legislativas de domingo, destacando que a UE precisa de um parceiro "forte e fiável" em Berlim.

"Depois desta crise histórica, não há tempo a perder. A Europa precisa de um parceiro forte e fiável em Berlim para prosseguirmos o trabalho comum para uma recuperação social e verde", escreveu Sassoli, na sua conta na rede social Twitter.

Congratulations @OlafScholz and @spdde on your victory! After this historic crisis, there is no time to lose: Europe needs a strong and reliable partner in Berlin to continue our common work for a social and green recovery. - David Sassoli (@EP_President) September 27, 2021

O presidente do PE, que é da mesma família política europeia do Partido Social-Democrata alemão (SPD), felicitou Scholz pela sua vitória nas legislativas de domingo.

O SPD venceu as eleições parlamentares alemãs, que marcaram o fim da era de Angela Merkel, com 25,7% dos votos, de acordo com uma contagem oficial provisória anunciada esta segunda-feira pela Comissão Eleitoral Federal alemã.

A aliança conservadora CDU/CSU, liderada por Armin Laschet, obteve 24,1% dos votos, o pior resultado da sua história.

Já os Verdes ficaram em terceiro lugar com 14,8%, seguidos pelo partido liberal FDP com 11,5%.

Esta disputa eleitoral será conquistada por quem conseguir construir uma coligação maioritária entre pelo menos três formações partidárias, após negociações que terão início esta segunda-feira.