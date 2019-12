Líder dos Liberais Democratas falha reeleição como deputada

Jo Swinson, líder dos Liberais Democratas © Gonzalo Fuentes/Reuters

A líder dos Liberais Democratas, Jo Swinson, falhou a reeleição como deputada na circunscrição escocesa de Dumbartonshire East por uma margem de 149 votos para Amy Callaghan, do Partido Nacionalista Escocês (SNP), no âmbito das eleições legislativas britânicas.

Num discurso após o anúncio dos resultados, Swinson reconheceu a maioria absoluta do Partido Conservador de Boris Johnson a nível nacional e uma vitória do Partido Nacionalista Escocês (SNP) na Escócia, chamando a atenção para a "onda de nacionalismo que está a varrer os dois lados da fronteira".

"Para milhões de pessoas no nosso país, estes resultados vão trazer pavor e consternação e as pessoas estão à procura esperança. Ainda acredito que nós, como país, podemos ser calorosos e generosos, inclusivos e abertos. E que, trabalhando em conjunto com os nossos vizinhos mais próximos, podemos alcançar muito mais. Os Liberais Democratas vão continuar a defender esses valores", garantiu.

Pró-europeus, os Liberais Democratas prometeram revogar o Brexit se fossem eleitos para o Governo, tendo Jo Swinson admitido no lançamento da campanha eleitoral a ambição de ser primeira-ministra. Com 440 dos 650 círculos eleitorais apurados, os Conservadores conquistaram 227 círculos eleitorais, os Trabalhistas 154, o Partido Nacionalista Escocês 36, os Liberais Democratas sete, os Unionistas da Irlanda do Norte cinco, havendo ainda 11 outros deputados eleitos.