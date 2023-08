Líder norte-coreano demite chefe do Estado-Maior do Exército

Kim falou em "grandes ações militares" contra a Coreia do Sul © KCNA/EPA (arquivo)

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, demitiu o chefe do Estado-Maior do Exército e pediu um impulso nos preparativos de guerra, nomeadamente um aumento no fabrico de armas e mais manobras militares, noticiaram esta quinta-feira os media locais.

Os anúncios foram feitos na quarta-feira, durante uma reunião da Comissão Militar Central do país, divulgou esta quinta-feira a agência de notícias oficial norte-coreana KCNA.

O líder norte-coreano demitiu o chefe do Estado-Maior, Pak Su-il, substituindo-o pelo vice-marechal Ri Yong-gil, de acordo com a KCNA, que não forneceu mais detalhes sobre o assunto.

O líder norte-coreano dirigiu-se aos generais e mostrou mapas, segundo imagens divulgadas pelos meios de comunicação estatais, enquanto falava sobre as "grandes ações militares" contra a Coreia do Sul.

Na semana passada, Kim visitou várias fábricas de armas durante três dias.

Esta reunião militar aconteceu no momento que Seul e Washington preparam a realização das suas principais manobras militares conjuntas anuais, que acontecerão no final de agosto.

Pyongyang vê todos estes exercícios militares como ensaios para uma invasão e, repetidamente, tem alertado que tomará medidas "esmagadoras" para responder a estas manobras conjuntas.

Kim pediu a "todas as fábricas de munições que continuem a produção em massa de equipamentos e armas", acrescentando que é necessário a realização ativa de manobras militares reais.