Líder supremo dos taliban participa em reunião pública em Cabul

O líder supremo dos taliban, que normalmente se mantém afastado da vida pública, participou esta sexta-feira numa assembleia de dignitários religiosos em Cabul, disse o porta-voz adjunto do governo.

Hibatullah Akhundzada, que nunca foi filmado ou fotografado em público desde que os taliban tomaram o poder em agosto, "entrou no salão de assembleia", disse Bilal Karimi, na rede social Twitter.

Mais de três mil clérigos e líderes tribais estão reunidos desde quinta-feira, na capital afegã, para um conselho de três dias destinado a legitimar o regime taliban.

Há vários dias que a imprensa afegã falava da possível participação de Akhundzada no encontro.

Nenhuma mulher foi autorizada a participar na reunião e vão estar representadas por familiares do sexo masculino.

Uma fonte taliban disse à agência de notícias France-Presse, no início desta semana, que os participantes seriam autorizados a criticar o governo, em questões como a educação das raparigas, tema de debate no seio do movimento.

O comício, o maior desde que os taliban tomaram o poder, chega uma semana depois de um sismo, no sudeste do país, que matou mais de mil pessoas e deixou dezenas de milhares de desalojados.