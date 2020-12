Líderes europeus chegam a acordo para eliminar 55% das emissões carbónicas até 2030

Charles Michel, presidente do Conselho Europeu © AFP

Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, anunciou nesta sexta-feira que a União dos 27 chegou a acordo para diminuir em 55% a emissão de gases poluentes, em relação aos níveis de 1990, durante esta década. O alto representante europeu enalteceu a resolução conseguida, salientando que a "Europa é líder no combate às alterações climáticas", numa publicação na rede social Twitter.

Europe is the leader in the fight against climate change.



We decided to cut our greenhouse gas emissions of at least 55% by 2030. #EUCO pic.twitter.com/XfoCacHoq0 - Charles Michel (@eucopresident) December 11, 2020

O Conselho Europeu já se tinha comprometido, em dezembro de 2019, em atingir a neutralidade climática até 2050, tendo a Polónia - com mais de 75% da sua economia e cerca de 80.000 mineiros dependentes da indústria do carvão - recusado assinar a declaração, na altura.

Os líderes dos 27 mantinham-se, no entanto, reticentes em aceitar a nova proposta da Comissão de reduzir as emissões em 55% até 2030, substituindo a meta anteriormente estipulada na lei Europeia do Clima que previa um corte de 40% das emissões.

Já o Parlamento Europeu (PE) aumentou as ambições da Comissão, pedindo um corte de 60% das emissões em 2030 na sessão plenária de outubro, tendo os eurodeputados referido que é a única maneira de a UE "estar em linha com a ciência".