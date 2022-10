Líderes europeus "concordam" em "trabalhar as medidas" para lidar com a crise energética

© Olivier Hoslet/EPA

Por João Francisco Guerreiro, correspondente da TSF em Bruxelas 21 Outubro, 2022 • 06:07

Os chefes de Estado ou de governo da União Europeia estão "de acordo" que é preciso "trabalhar" as medidas para travar a escalada dos preços da energia. No final de um debate sobre as propostas da Comissão Europeia para lidar com a crise energética, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, garantiu que os 27 vão continuar a procurar soluções para a crise energética.

"Há a forte determinação, partilhada por unanimidade de trabalhar em conjunto a nível europeu para alcançar três objetivos, fazer baixar os preços, garantir a segurança do aprovisionamento e continuar a trabalhar para reduzir a procura", relatou Charles Michel.

Para a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que esta semana colocou em cima da mesa um pacote de medidas, que incluem, por exemplo, a compra conjunta de gás, a cimeira alcançou os resultados pretendidos nesta fase.

"Os líderes deram a orientação estratégica que queríamos sobre a proposta que colocámos em cima da mesa há dois dias e que será discutida na próxima semana, na terça-feira pelos ministros da energia", afirmou.

Ainda sem decisões, o presidente Charles Michel acredita que "muito em breve" os europeus poderão esperar pelos resultados práticos das medidas.

"Estou confiante que muito em breve os efeitos serão vistos, porque penso que enviámos também um sinal claro para os mercados. Significa que estamos prontos a agir em conjunto, que somos capazes de agir em conjunto e que existe uma forte vontade política", afirmou.

A reunião foi marcada por fortes divergências, nomeadamente sobre a proposta de limites temporários aos preços de referência no gás e sobre as regras de solidariedade para o abastecimento de emergência a outros Estados-membros. A compra conjunta de gás foi a iniciativa que despertou menos clivagens entre os 27.

As medidas da Comissão para lidar com a escalada dos preços da energia voltam à discussão europeia, numa reunião extraordinária dos ministros da energia, agendada para a próxima terça-feira.