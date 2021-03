Costa entre líderes mundiais que querem tratado internacional para resposta a pandemias

António Costa © António Cotrim/Lusa (arquivo)

Vinte e cinco líderes mundiais assinam um artigo para defender a criação de um tratado internacional de resposta a pandemias. A ideia tinha sido lançada em dezembro, pelo presidente do Conselho Europeu. Charles Michel é um dos subscritores do artigo, apoiado agora por nomes como Angela Merkel, Emmanuel Macron, Boris Johnson e António Costa.

Os líderes mundiais concordam que é necessário um tratado global para enfrentar o maior desafio das últimas décadas, já que desde a década de 1940 o mundo não enfrentava obstáculo semelhante. Na altura, depois das duas guerras mundiais, os líderes políticos uniram-se para criar o sistema multilateral.

Agora, escrevem, é preciso tirar lições da Covid-19 e criar um tratado global para que o mundo, em conjunto, possa estar preparado para dar resposta às pandemias.

No artigo assinado por António Costa, Charles Michel, Angela Merkel, Emmanuel Macron, Boris Johnson, os Presidentes do Ruanda, do Quénia, do Chile, Costa Rica e Coreia, entre outros, os 25 líderes mundiais sublinham que não há dúvidas de que haverá outras pandemias e outras grandes emergências sanitárias.

Charles Michel salientou a necessidade de olhar para o problema com outra perspetiva. "Nenhum país ou continente pode derrotar sozinho a pandemia. Exige uma resposta global, um 'nós' em vez de um 'eu', e um compromisso coletivo ao mais alto nível."

"A próxima pandemia não é uma questão de 'se', mas de 'quando'. Por isso, temos de estar preparados, e não temos tempo a perder."

Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, defende que é momento para se ser audaz. "Agora é o tempo de agir. O mundo não pode esperar que a pandemia acabe para começar a preparar-se para as próximas."

"Não podemos permitir que as memórias desta crise desapareçam, e voltar à vida antiga", exorta o responsável, vincando que "os impactos nas nossas sociedades, economias e saúde, em especial dos mais pobres e vulneráveis, são demasiados significativos".

Para enfrentar novas pandemias, acrescenta Tedros Adhanom Ghebreyesus, "não podemos voltar fazer as coisas como antes e esperar resultados diferentes".

Não é uma questão de se, mas quando, realçam também os governantes e chefes de Estado, daí a urgência de um tratado internacional. "Ninguém está seguro até que todos estejamos seguros" é outra das ideias defendidas no artigo que agora subscrevem.

O tratado viria assegurar o acesso universal e equitativo a vacinas, medicamentos e diagnósticos seguros, eficazes e acessíveis para esta e futuras epidemias.

Os líderes mundiais acreditam ser preciso um grande reforço da cooperação internacional para melhorar, por exemplo, os sistemas de alerta, a partilha de dados e a distribuição de equipamentos de proteção individual. Este deve ser o legado para proteger os "nossos filhos e netos", escrevem os 25 líderes, salientando os princípios da solidariedade, justiça, transparência, inclusão e equidade.

* Atualizado às 10h35

