Líderes mundiais "chocados" e "profundamente perturbados" com ataque contra Shinzo Abe

O ex-primeiro-ministro japonês foi baleado enquanto discursava

Os líderes mundiais reagiram, ao longo da manhã desta sexta-feira, ao atentado que vitimou o ex-primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, baleado durante um comício.

Por cá, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assinalou estar "chocado com o vil assassinato" do antigo governante. Numa nota publicada no site da Presidência, o chefe de Estado português apresentou as "respeitosas condolências" ao Estado japonês e repudiou a "lamentável manifestação de violência".

O Governo português também condenou o ataque, manifestou "solidariedade a todos os amigos japoneses" e enviou "uma mensagem de apoio à família de Shinzo Abe neste momento muito difícil".



"Não há lugar para a violência na política", referiu o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, numa nota publicada na rede social Twitter.

As reações estenderam-se a outros líderes europeus e mundiais.

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, manifestou-se no Twitter "chocado e entristecido com o ataque cobarde" contra "um verdadeiro amigo", "feroz defensor dos valores democráticos".

Shocked and saddened by cowardly attack on @AbeShinzo while performing his professional duties.



A true friend, fierce defender of multilateral order & democratic values.



EU stands with people of and @kishida230 in these difficult times.



Profound sympathies to his family. - Charles Michel (@CharlesMichel) July 8, 2022

Também numa publicação no Twitter, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, disse estar "triste e consternado" com o ataque "desprezível".

Utterly appalled and saddened to hear about the despicable attack on Shinzo Abe.



My thoughts are with his family and loved ones. - Boris Johnson (@BorisJohnson) July 8, 2022

Também Emmanuel Macron está "profundamente chocado" com o ataque contra Shinzo Abe. No Twitter, o presidente francês deixou uma palavra à família e os amigos do ex-primeiro-ministro e assinalou que a "França está com o povo japonês".

Profondément choqué par l"attaque odieuse dont Shinzo Abe a été victime. Pensées à la famille et aux proches d"un grand Premier ministre. La France se tient aux côtés du peuple japonais. - Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 8, 2022

"Profundamente perturbado pelo ataque ao meu querido amigo Abe", reagiu o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, igualmente no Twitter. "Os nossos pensamentos e orações estão com ele, com a sua família e o povo japonês", acrescentou.

A ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Annalena Baerbock, expressou "choque" pelo atentado, na cidade de Nara.

O primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, expressou "comoção" em relação ao atentado que considerou "cobarde".

Conmocionado por el tiroteo contra el ex primer ministro de Japón, @AbeShinzo.



Nuestros mejores deseos para él y su familia y nuestra rotunda condena a este cobarde ataque. España se solidariza con el pueblo japonés en estos difíciles momentos. - Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 8, 2022

Da mesma forma, o secretário-geral da Aliança Atlântica, Nato, diz-se "profundamente" chocado com o "odioso" atentado contra Abe.

"Estou chocada com a notícia do ataque contra Shinzo Abe. Os nossos pensamentos estão com ele (Shinzo Abe) e com a família", disse a chefe da diplomacia de Berlim numa mensagem difundida pela rede social Twitter.

O embaixador dos EUA no Japão, Rahm Emanuel, manifestou-se "triste e chocado" com o ataque ao antigo primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, baleado num evento político.

"Estamos todos tristes e chocados com o ataque contra o antigo primeiro-ministro, Abe Shinzo. Abe foi um líder notável do Japão e um aliado firme dos Estados Unidos. O Governo e o povo americano rezam pelo seu bem-estar, da sua família e do povo japonês", afirmou em comunicado.

A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, manifestou-se "profundamente chocada" com o sucedido. "Foi um dos primeiros líderes que conheci quando me tornei primeira-ministra. Estava profundamente comprometido com o seu papel", assinala no Twitter, elogiando a generosidade e simpatia do antigo primeiro-ministro do Japão. "Eventos como este abalam-nos sempre", acrescentou.

Vladimir Putin, por sua vez, considerou a morte de Shinzo Abe uma perda "insubstituível" e desejou coragem à família para enfrentar a "pesada" e "irreparável" perda. Uma posição transmitida pelo presidente russo através de um comunicado do Kremlin, que a AFP cita.

Shinzo Abe foi esta madrugada alvo de um ataque durante um comício na cidade de Nara. Segundo as forças de emergência, o ex-governante estava em paragem cardiorrespiratória quando foi transportado para o hospital.

O suspeito do ataque ao ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe é um ex-membro da força naval do Japão, de 41 anos, desempregado, anunciou a polícia japonesa.

Yamagami Tetsuya, originário de Nara, foi detido no local do atentado, e encontrava-se na posse da arma que terá utilizado para disparar dois tiros contra o antigo líder japonês. Segundo fontes do Ministério da Defesa japonês, o alegado agressor trabalhou no ramo naval das Forças de Auto-defesa durante três anos, até 2005.

*Notícia em atualização