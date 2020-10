Líderes mundiais desejam rápida recuperação a Donald Trump

Donald Trump © Jim Watson/AFP

Por Carolina Rico 02 Outubro, 2020 • 09:12 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Vários líderes mundiais desejaram as melhoras ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e à primeira-dama, Melania Trump, ambos infetados com o novo coronavírus.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, foi dos primeiros. No Twitter desejou ao seu "amigo" uma "recuperação rápida e boa saúde".

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, faz mesmo e lembra: "A Covid-19 é uma batalha que todos continuamos a lutar. Todos os dias. Não importa o ligar onde vivemos."

Também o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, que já esteve infetado com Cocid-19, desejou as melhoras a Donald e Melania Trump. "Espero que ambos tenham uma rápida recuperação."

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Ghebreyesus, deixou votos de rápidas melhoras.

Por sua vez, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, escreve que milhões de israelitas estão a pensar em Donald Trump e na primeira-dama, Melania Trump.

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, "envia amor e orações" aos seus "queridos amigos".

Já o Kremlin começou para desejar ao presidente Trump uma "rápida recuperação" através do porta-voz Dmitry Peskov, que acrescentou que o presidente Vladimir Putin planeia ser vacinado contra a Covid-19 em breve.

Foi depois divulgada uma mensagem oficial de Vladimir Putin, dirigida a Trump: "Estou convencido que sua vitalidade, boa disposição e otimismo o ajudarão a lidar com este vírus perigoso", cita o Kremlin.

O porta-voz de Angela Merkel, Steffen Seibert, reagiu em nome do governo alemão, desejanto rápidas melhoras.

O anúncio foi feito pelo próprio presidente dos EUA e pela primeira-dama no Twitter. "Vamos começar a quarentena e o nosso processo de recuperação de imediato", escreveu Donald Trump.

O médico da presidência confirma que "ambos estão bem e planeiam permanecer em casa, na Casa Branca, durante a convalescença". Podem continuar a desempenhar as suas funções em confinamento sem qualquer "perturbação", acrescentou, citado pela AFP.

A viagem à Florida que Donald Trump tinha prevista para esta sexta-feira à tarde, para participar num comício eleitoral, já foi cancelada.

O presidente e a primeira-dama fizeram o teste à Covid-19, depois de uma colaboradora próxima ter confirmado estar infetada. O secretário de Estado Mike Pompeo também fez o teste, mas deu neativo.

"Ela deu positivo", disse Donald Trump à estação de televisão Fox News, confirmando as notícias da imprensa sobre Hope Hicks, conselheira presidencial, que viajou a bordo do Air Force One com o Trump num voo para Cleveland na terça-feira, para participar no debate eleitoral com o candidato democrata à Casa Branca Joe Biden.

A conselheira também viajou com Trump na quarta-feira para o estado de Minnesota, onde decorreu uma reunião de campanha.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19