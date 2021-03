Linha vermelha: o conflito entre jornalistas e poder legislativo em Macau

© Reprodução parcial da capa do Hoje Macau

Por Ricardo Alexandre 26 Março, 2021 • 09:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

No Hoje Macau... a CEAL estica a corda... (A CEAL é a comissão dos assuntos eleitorais da assembleia legislativa...) ao comparar notícias a propaganda eleitoral, os jornalistas sobem o tom. O Hoje Macau chama-lhe Linha Vermelha...os jornalistas consideram-se insultados e comparam as medidas da comissão às que são tomadas "em estados totalitários"... escreve este diário: a desarmonia impera agora na comunicação social em Macau...

O fecho do canal do Suez ameaça o comércio global... está na manchete do El País ao lado da notícia, com foto de Angela Merkel, que dá conta da revisão de planos da União Europeia para a vacinação por causa dos atrasos da AstraZeneca...

O diário ABC diz que há dois milhões de autónomos, ou seja trabalhadores por conta própria em Espanha e PMEs sem ajuda, por decreto...

A Xunta, o governo regional galego, prepara projetos para obter vinte mil milhões de euros de fundos europeus., está na manchete do Voz da Galiza... são 354 projetos, lemos na capa do Correo Gallego...

Nos jornais franceses, Fígaro e Libération, Xavier Bertrand é protagonista. Lança a corrida eleitoral à direita... plastifica a direita escreve em letras grandes o Libération... o lançamento da candidatura do presidente da região dos Hauts-de-France perturba os próximos de Emmanuel Macron... no Figaro lemos que apesar da progressão da epidemia, o governo quer manter as escolas abertas.

No diário israelita Haeretz, nenhum bloco consegue a maioria após as eleições da passada terça-feira, a Lista Árabe Unida pode ser kingmaker, o trunfo, aqueles que decidem e desempatam...

No Jornal de Angola, o MPLA assegura mais mulheres nos órgãos de decisão... o país diz que vão ser 50% de mulheres nos órgãos do partido que governa Angola.

O País de Moçambique dá conta de mais um episódio de violência extremista no norte do país, na província de Cabo Delgado... na manchete: terroristas voltam a deixar pânico e desespero em Palma.