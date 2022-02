Lionel Richie cancela digressão europeia incluindo data em Portugal

"Como a Covid-19 e as suas variantes continuam a impactar o mundo, decidi adiar a minha 'tour'" © Carlos Manuel Martins/Global Imagens

O cantor norte-americano Lionel Richie cancelou a digressão europeia, incluindo o concerto que estava previsto para julho no festival CoolJazz, em Cascais, anunciou a promotora.

"Como a Covid-19 e as suas variantes continuam a impactar o mundo, decidi adiar a minha 'tour' europeia agendada para este verão", afirmou o músico em comunicado.

Entre junho e agosto, Lionel Richie tinha agendada uma série de atuações pela Europa, intitulada "Hello", contando com passagem a 24 de julho pelo Hipódromo Manuel Possolo, no festival CoolJazz, em Cascais.

O nome de Lionel Richie, antigo membro dos Commodores, já tinha estado integrado neste festival em 2020 e 2021, mas o CoolJazz foi adiado para este verão por causa da Covid-19.

Segundo a organização, a devolução dos bilhetes para o concerto de Lionel Richie será feita a partir de 8 de fevereiro, nos locais onde foram adquiridos.

A 17.ª edição do festival CoolJazz decorrerá ao longo do mês de julho, contando com nomes como John Legend, Miguel Araújo, Yan Tiersen, Diana Krall e Jorge Ben Jor.

Deste festival também já foram canceladas as atuações de Herbie Hancock e Neneh Cherry.

