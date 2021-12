Lira turca atinge novos mínimos históricos

© Erdem Sahin/EPA

A lira turca abriu esta segunda-feira numa tendência de declínio e regressou a novos mínimos históricos contra as moedas dos Estados Unidos e da zona euro.

Por volta das 07h30, um dólar valia 17,23 liras e um euro valia 19,42 liras.

Em comparação com o seu valor a 01 de janeiro deste ano, quando um dólar era equivalente a 7,43 liras e um euro a 9,07 liras, a moeda turca depreciou-se mais de 55%.

O novo mínimo do valor da moeda turca, que deixou para trás os mínimos históricos da última quinta e sexta-feira, vem depois do Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, no domingo, ter insistido em defender uma política de taxas de juro baixas.

"Desde que estou no cargo de Presidente, sempre disse que sou contra as taxas de juro. Porque as taxas de juro tornam os ricos mais ricos e os pobres mais pobres", disse, numa reunião em Ancara com jovens africanos que estudam na Turquia.

Desde setembro, o banco central turco, sob forte pressão do presidente do país, reduziu as taxas de juro em 500 pontos base de 19 para 14%, muito abaixo do nível de inflação homóloga, que se aproxima dos 20%.

O último corte de 100 pontos de base (de 15 a 14 %) teve lugar na última quinta-feira.

A oposição turca, que instou Erdogan a deixar de exercer pressão sobre a moeda com os seus discursos, acusa o governo de afundar a economia do país e apela a eleições gerais imediatas.