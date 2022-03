Livros pela paz. Como voar para longe da dor e da mágoa

© Photo by Ergita Sela on Unsplash

Ao ver tantas campanhas solidárias com a Ucrânia, na televisão, a escritora Ana Filomena Amaral sentiu falta de um bem precioso.

"Não se via nenhuma campanha de recolha de livros para enviar para a Ucrânia." Para a escritora, o livro é um "bem essencial", que serve de "alimento para o espírito", ajudando "a desviar a atenção da dor, da mágoa e da desgraça".

Ana Filomena Amaral, que vive na Lousã, decidiu contactar uma cooperativa local, a Arte-Via, e a iniciativa ganhou asas. Com o apoio da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, os livros vão poder ser entregues em todas as bibliotecas municipais do país, até 25 de Abril. A campanha pretende recolher livros de imagens ou texto em inglês, ucraniano ou russo, que serão, posteriormente, enviados para a Ucrânia.

Os livros "salvam vidas", refere Ana Filomena Amaral, que espera receber centenas ou mesmo milhares de títulos, contando em especial, com o apoio da comunidade ucraniana em Portugal.

Mesmo que a guerra termine até 25 de Abril, os "Livros pela paz" serão entregues na Ucrânia. Porque também permitem que "a imaginação voe para locais onde se possa realmente viver e nesta altura, a Ucrânia não é certamente um desses locais", realça a escritora.

