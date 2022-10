Liz Truss demite-se de primeira-ministra ao fim de 45 dias

Liz Truss anuncia a demissão © Daniel Leal/AFP

O Reino Unido voltou a ficar sem chefe de Governo. Liz Truss demitiu-se, esta quinta-feira, do cargo de primeira-ministra.

Numa curta declaração ao país à porta da residência oficial em Downing Street, em Londres, Truss anunciou que já apresentou a sua demissão ao Rei Carlos III e que o seu sucessor será encontrado até ao fim da próxima semana.

"Assumi este cargo numa altura de grande instabilidade económica e internacional. Famílias e empresas preocupam-se em como pagar as contas. A guerra ilegal de Putin ameaça a segurança de um continente inteiro e o nosso país ficou para trás durante demasiado tempo pelo baixo crescimento económico", contextualiza.

"Reconheço que, dada a situação, não posso cumprir o mandato para o qual fui eleita pelo Partido Conservador. Por conseguinte, falei com Sua Majestade o Rei para o notificar de que me demito como líder do Partido Conservador."

Liz Truss chefiou o governo britânico durante apenas 45 dias, o que, segundo a BBC, representa o mandato mais curto de um chefe de Governo no Reino Unido. Isto se não for tido em conta o caso de William Pulteney, primeiro Earl de Bath, que foi primeiro-ministro durante apenas dois dias em 1746, não tendo chegado a tomar posse.

Sujeita a criticas desde o primeiro dia de governação, a popularidade de Truss caiu ainda mais depois de apresentado o "mini orçamento" de 23 de setembro, quando o Governo britânico prometeu uma série de cortes fiscais sem explicar como iria financiá-los e controlar a dívida pública.

Como consequência, a libra desvalorizou e os juros sobre as obrigações do Estado aumentaram, o que obrigou o Banco de Inglaterra a intervir para evitar que a crise alastrasse para o resto da economia.

Mas em resposta à pressão da oposição para se demitir, a primeira-ministra assegurava, ainda esta quarta-feira: "Sou uma lutadora e não uma desistente". "Agi no interesse nacional para garantir a estabilidade económica" afirmou, no debate semanal na Câmara dos Comuns, enquanto alguns deputados gritavam "demita-se".

Antes, numa entrevista à BBC na segunda-feira à noite, a primeira-ministra britânica pediu desculpas pelos "erros" que cometeu no início do mandato, mas mostrou-se disposta a conduzir o partido nas próximas eleições legislativas.

A posição da primeira-ministra tornou-se ainda mais precária nesse mesmo dia, com a demissão de Suella Braverman de ministra do Interior, entretanto substituída por Grant Shapps.

Na carta de renúncia, a ministra acusou Truss de romper com compromissos feito, nomeadamente na política migratória, e urgiu-a a assumir a responsabilidade pelos erros cometidos na estratégia económica, que criou turbulência nos mercados financeiros.

"O funcionamento do governo depende de as pessoas aceitarem responsabilidade pelos seus erros. Fingir que não cometemos erros, continuar como se ninguém visse que os cometemos, e esperar que as coisas fiquem bem por magia não é politicamente sério. Eu cometi um erro, eu aceitei responsabilidade, eu demiti-me", afirmou Braverman.

Segundo um estudo da empresa YouGov, Truss atingiu o nível de popularidade mais baixo de qualquer primeiro-ministro, com apenas 10% de opiniões favoráveis entre os britânicos.

Na sondagem mais recente sobre as intenções de voto, realizada pela Redfield & Wilton Strategies, o Partido Trabalhista tem 56% das preferências, contra 20% do Partido Conservador.