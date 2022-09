"Podemos vencer a tempestade." Truss elogia crença britânica "na liberdade, iniciativa e fair-play"

© Adrian Dennis/AFP

Por Gonçalo Teles 06 Setembro, 2022 • 17:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A nova primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, elogiou esta terça-feira, no primeiro discurso como governante à porta de Downing Street, o povo britânico, sublinhando que confia no mesmo para levar o país a bom porto perante o que disse ser uma "tempestade".

Truss começou por defender - depois de uma viagem de mais de uma hora a partir de Balmoral e que foi transmitida em direto pelas televisões - que Boris Johnson vai ficar na história do Reino Unido como um primeiro-ministro com obra feita e "altamente consequente" por ter conseguido efetivar o Brexit e a vacina contra a Covid-19, tendo também "enfrentado a agressão russa" em tempos mais recentes.

"O que torna a Grã-Bretanha grande é a nossa crença na liberdade, iniciativa e fair-play. O nosso povo mostrou perseverança, coragem e determinação vezes sem conta", realçou a recém-eleita líder conservadora.

"Chegou a altura de abordar os problemas, precisamos de construir novas estradas, mais empregos em todas as cidades e de reduzir o fardo das famílias", elencou, realçando querer transformar a Grã-Bretanha num território "de grande esperança".

"Sei que temos o que é preciso para tal. Claro que não vai ser fácil, mas vamos consegui-lo", garantiu a primeira-ministra, que quer que "todos tenham as oportunidades que merecem".

Liz Truss defendeu três prioridades que passam por "voltar a pôr a Grã-Bretanha a trabalhar, construir e crescer" através de cortes nos impostos que recompensem quem "trabalha no duro" e fomentem o crescimento das empresas, garantindo que ninguém "enfrenta contas da energia que não podem pagar" e que são construídos "hospitais, escolas, estradas e redes de telecomunicações".

A segunda prioridade é a de fazer frente às consequências energéticas do conflito na Ucrânia, "assegurando o fornecimento" futuro.

Em terceiro lugar na lista de Truss surgiu a vontade de garantir que todos os cidadãos "podem ir ao médico e aceder aos serviços de saúde de que precisam", sendo para tal necessário dar "bases firmes" ao serviço nacional de saúde britânico.

"Não devemos amedrontar-nos perante os desafios que enfrentamos. Por mais forte que a tempestade possa ser, sei que os britânicos são mais fortes. O nosso país foi construído por pessoas que fazem as coisas, temos enormes reservas de talento, energia e determinação. Acredito que juntos podemos vencer a tempestade, reconstruir a economia", lançou a nova líder britânica à porta da nova morada: 10, Downing Street.