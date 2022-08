Liz Truss vs Rishi Sunak. Conservadores preparam último debate antes das eleições

Rishi Sunak e Liss Truss num debate no passado mês de julho © AFP

Os dois candidatos à liderança do Partido Conservador, no Reino Unido, encontram-se, esta quarta-feira à noite, para o último debate antes das eleições. O evento fecha uma corrida que começou há quase dois meses, quando Boris Johnson se demitiu.

O debate, de duas horas, será aberto apenas aos militantes conservadores. Liz Truss e Rishi Sunak já se encontraram várias vezes durante a campanha eleitoral e a crise foi o tema mais mencionado nas conversas entre ambos.

A resposta à crise económica e social divide os dois candidatos à liderança dos conservadores. Enquanto Liz Truss defende cortes imediatos nos impostos, o antigo ministro das finanças, Rishi Sunak, prefere reforçar os apoios aos mais pobres e cortar no IVA, acusando a adversária de ter uma economia de conto de fadas.

As últimas sondagens apontam, no entanto, um favoritismo para Liz Truss. A ministra dos negócios estrangeiros, de 47 anos, é comparada a Margaret Thatcher e tem uma vantagem entre os 22 e 38 pontos percentuais nas sondagens mais recentes.

Já o bilionário Rishi Sunak, de 42 anos, que era apontado como favorito, tem perdido gás ao longo da campanha. Os dois estiveram frente a frente, pela última vez, na semana passada, em Norwich. O tema de conversa entre ambos foi dominado pelas medidas adotadas durante a pandemia causada pela Covid-19.

Esta quarta-feira, no último debate em Londres, Truss e Sunak vão responder a novas questões dos militantes do Partido Conservador. São eles que escolhem, até 6.ª feira, o novo líder do partido, que assumirá também o cargo de primeiro-ministro, em substituição de Boris Johnson.