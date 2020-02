Localizados 69 migrantes que estavam à deriva desde esta segunda-feira

Um grupo de migrantes estava desaparecido desde segunda-feira © Pablo Garcia/AFP (arquivo)

Espanha localizou os 69 migrantes, incluindo 13 mulheres e cinco menores, desaparecidos na segunda-feira quando tentavam chegar ao sul do país de barco, revelou esta terça-feira o serviço de Salvamento Marítimo.

Um porta-voz desta agência governamental disse que um navio mercante encontrou o barco com os migrantes a 36 milhas náuticas ao sul da cidade portuária espanhola de Málaga.

Um navio de resgate do Salvamento Marítimo que estava à procura do grupo desde o seu desaparecimento na segunda-feira está a transferir os migrantes para Motril, Granada. O Salvamento Marítimo já tinha resgatado na segunda-feira ao fim do dia 119 imigrantes que viajavam em duas embarcações intercetadas no mar de Alboran, costa da Andaluzia.

Desde essa altura que se procurava também um terceiro barco com 67 pessoas a bordo que, afinal, tinha mais duas, num total de 69.

No início da tarde de ontem, após um telefonema de uma ONG (organização não governamental) que relatou a partida do barco do norte de Marrocos, foi criado um dispositivo de busca envolvendo vários barcos.

Os imigrantes, que, em princípio, estão em boas condições de saúde, vão ser atendidos pela Cruz Vermelha à chegada ao porto de Granada.