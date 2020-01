Londres recebe câmaras de vigilância com reconhecimento facial na primavera

A polícia metropolitana de Londres garante que as câmaras vão servir apenas para identificar criminosos violentos e pessoas desaparecidas © Lianhao Qu/Unsplash

Londres vai receber, na primavera, as primeiras câmaras de vigilância com sistema de reconhecimento facial. Trata-se do mesmo tipo de equipamento que foi rejeitado recentemente em Portugal pela Comissão de Proteção de Dados.

A polícia metropolitana de Londres garante que as câmaras vão servir apenas para identificar criminosos violentos e pessoas desaparecidas, mas essa garantia não evita polémica.

O reconhecimento facial ao vivo é uma tecnologia controversa em tempo real e vai ser usada pela polícia britânica em locais públicos, sem conhecimento dos cidadãos.